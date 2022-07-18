Про звільнення Венедіктової та Баканова поки не йдеться, їх просто відсторонили, - ОП

Після відсторонення президентом генпрокурора Ірини Венедіктової та голови СБУ Івана Баканова мова про їх звільнення поки що не йде. Рішення будуть ухвалювати після службових розслідувань.

Про це заявив в ефірі телемарафону заступник керівника Офісу президента України Андрій Смирнов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Я хотів би прокоментувати наступне. Зараз мова про звільнення цих двох посадовців поки що не йде. Мова йде про те, що генпрокурора відсторонено від посади, а голову СБУ - тимчасово усунено від покладених на нього обов'язків", - сказав він.

За його словами, це пов'язано з тим, що президент та українське суспільство довго чекали більш конкретних радикальних результатів від керівників цих двох органів щодо колаборантів і зрадників.

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"Щоб унеможливити потенційний вплив цих двох посадовців на кримінальні провадження, які розслідуються відносно і представників СБУ, які підозрюються в співпраці з країною агресором, так само, що стосується прокурорів, президентом було ухвалено відповідне рішення", - сказав Смирнов.

Він повідомив, що будуть проведені службові перевірки, службові розслідування, "за результатами цих вже конкретних перевірок президентом буде прийнято рішення про необхідність внесення до парламенту подання про звільнення генпрокурора або не внесення, і те саме стосується голови СБУ".

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