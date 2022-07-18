Після обрання керівника САП розблокується конкурс на директора НАБУ, - ОП
Комісія, що обиратиме серед кандидатів на посаду керівника НАБУ почне працювати тільки після того, як буде оголошено результати конкурсу на посаду очільника САП. Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Причина - один з членів комісії входить до складу одразу обох конкурсних комісій, пояснив заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов.
"Призначенню цього чиновника заважала суто технічна обставина на етапі організації проведення конкурсу на очільника НАБУ. Справа в тому, що до складу конкурсної комісії з обрання керівника НАБУ була запропонована людина, яка в момент, коли формувалася конкурсна комісія, була членом конкурсної комісії з добору прокурора САП. Кабмін спочатку звертався до міжнародних партнерів про можливу заміну цієї людини, але зрештою людина залишилася. Я думаю, що як тільки поставиться фінальна крапка в оголошенні результатів конкурсу на керівника САП, відповідно, дуже швидко розблокується друге питання", - підкреслив представник ОП.
Крім того, за його словами, президент нещодавно наголосив на необхідності призначення керівників цих відомств, але юридично рішення конкурсної комісії не залежить від Офісу Президента чи глави держави.
Раніше голова комісії з відбору керівника САП Катерина Коваль говорила, що поки немає кворуму для проведення засідання з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, бо деякі члени не виходять на зв'язок, але у комісії сподіваються, що кворум збереться.