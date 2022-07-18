За минулу добу окупанти обстріляли шість сіл та міста Оріхів і Гуляйполе на Запоріжжі, - Старух

У Запорізькій області за минулу добу російські окупанти обстріляли шість сіл та міста Оріхів і Гуляйполе.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Новоолександрівка, Таврійське, Юрківка, Преображенка, Темирівка, Новоданилівка, Оріхів, Гуляйполе", - йдеться в повідомленні.

За його словами, надійшло 9 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

При цьому на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін, зазначив голова ОВА. Так, противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Протягом минулої доби ворог, як вказано, здійснив 64 обстріли позицій українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

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