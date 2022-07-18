Війська РФ все частіше обстрілюють прикордоння Сумщини, - ДПСУ

Російські війська продовжують обстрілювати прикордоння, останнім часом більше обстрілів фіксується на Сумщині.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ворог продовжує обстрілювати і Чернігівську, і Сумську області. Це відбувається щоденно. Останнім часом ми фіксуємо, що більше обстрілів припадає на Сумську область. Використовують ствольну артилерію, міномети, непоодинокі випадки запуску ракет з літаків. Однак, на щастя, як на кордоні з РФ на цьому напрямку, такі на кордоні з Білоруссю ми не бачимо створення ударних угруповань, які могли б здійснити повторне вторгнення", - зазначив він.

Водночас, додав Демченко, на кордоні з РФ та Білоруссю не спостерігають ударних угруповань, які могли б здійснити повторне вторгнення на територію України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Із самого ранку окупанти обстрілюють Сумщину із мінометів, реактивної артилерії та систем залпового вогню, - Живицький