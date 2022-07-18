Україна укріплює кордон і прикордоння з Росією та Білоруссю, - Держприкордонслужба

Створення ударних угрупувань в РФ та Білорусі, які б могли здійснити повторне вторгнення в Україну, наразі не спостерігається.

Усі складові сектору безпеки і оборони України посилили ці напрямки. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, коментуючи ситуацію на кордоні з Росією та Білоруссю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Робиться все необхідне, щоб укріпити як лінію кордону, так і прикордоння у разі, якщо ворог або ті, хто захоче до нього долучитися, спробує здійснити наступ на нашу країну", - наголосив Демченко.

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