Ворог хоче перенести склади боєприпасів подалі від української артилерії, - Сили оборони півдня

Війська РФ намагаються перенести свої склади боєприпасів подалі від лінії вогню, однак українські бійці знищують і скупчення техніки, і паливно-мастильні матеріали ворога.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Таким чином вона відповіла на запитання, чи фіксується відведення російських підрозділів через вибухи на складах унаслідок роботи української артилерії.

"Так, у нас є така інформація, що вони вишукують такі місця, щоб їх розташувати десь подалі, але я зауважу, що ми вражаємо не тільки склади боєприпасів, але й скупчення техніки. Тому відвести і перевезти їм також немає чим. Крім того, склади паливно-мастильних матеріалів у них теж палають досить яскраво, тому часто і нема чим заправити, нема чим перевезти", - зазначила Гуменюк.

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