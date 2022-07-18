Запрацював чатбот для допомоги вступникам, - Шкарлет

В Міністерстві освіти запустили чатбот для абітурієнтів.

З понеділка, 18 липня 2022 року, відповіді на запитання з приводу вступу до українських закладів вищої, фахової передвищої освіти абітурієнти можуть отримати на сайті МОН. Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, для зручності громадян було створено спеціальний чатбот, де можна знайти відповіді щодо вступної кампанії 2022 року. Над проєктом із створення чатбота працювали фахівці МОН та Урядового контактного центру.

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Натиснувши на кнопку "Поставити запитання", що розміщена в правому нижньому куту сайту, вступники можуть розпочати спілкування з консультантами. Консультації надаються фахівцями оперативно, отримати консультацію через сервіс можна з понеділка по четвер (09:00-17:00), а також у п’ятницю (09:00-16:00)

Крім того, дізнатися, як відбувається вступ до закладів освіти та отримати консультацію можна й на консультаційній телефонній лінії "Вступна кампанія 2022 року" (0 800 50-45-70). Якщо ви хочете залишити звернення - напишіть листа на адресу електронної пошти ([email protected]).

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На гарячу лінію вже надійшло 1400 дзвінків протягом п'ятнадцяти робочих днів, говорить міністр.

"Попри спричинені повномасштабним вторгненням рф на територію України складнощі, спільними зусиллями робимо все можливе, щоб наші діти здобували якісну українську освіту", - наголосив Шкарлет.

Нагадаємо, що вступники зможуть подавати заяви до закладів вищої та фахової передвищої освіти в онлайн-режимі з 29 липня.