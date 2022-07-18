23-річну дівчину в окупованому Маріуполі арештували за синьо-жовту стрічку в косах, - Андрющенко

В тимчасово окупованому Маріуполі росіяни арештували 23-річну дівчину за синьо-жовту стрічку у косах.

Про це у Telegram пише радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Святкування Дня металурга в реаліях виглядає трохи інакше, аніж на фото пропагандистів. Ніякого натовпу. Святкового настрою. Одразу після роздачі безкоштовних подачок гуманітарної каші з м’ясом люди розійшлися по домах. При тому дівчину 23 років було заарештовано на вході на свято росіянами за стрічку у косах жовтого та синього кольорів, та її досі шукають близькі", - розповів Андрющенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Юнак з прапором України вийшов на площу біля розбомбленого маріупольського Драмтеатру. ФОТО