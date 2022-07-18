Війська РФ вдарили по елеватору та шкільному подвір'ю на Дніпропетровщині, - ОВА

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати цивільні об'єкти на Дніпропетровщині.

Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

"Наша область знову під російським вогнем. Ворог обстріляв Синельниківський район. Ракета поцілила у елеватор. Там зруйновані склади з більш ніж п’ятьма тисячами тонн зерна.



Ще один удар прийшовся по шкільному подвір’ї. Пошкоджені фасад та покрівля місцевого ліцею, вибито понад 50 вікон. І є влучання у приватне обійстя місцевих мешканців", - поінформував глава ОВА.

Попередньо, під час атаки люди не постраждали.

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