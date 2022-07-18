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Російську пропагандистку Овсяннікову відпустили з поліції після складання протоколу про "дискредитацію армії" РФ

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овсяннікова
Жінку відпустили після складання протоколу про "дискредитацію армії" РФ.

Про це повідомив її адвокат, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

На думку самої Овсяннікової, затримання пов'язане з її інтерв'ю 13 липня перед Басманним судом Москви, який заарештував російського опозиціонера Іллю Яшина. "Я сказала, що війна в Україні - це злочин, це спроба втримати владу у своїх руках", - нагадала вона.

Її адвокат додав, що звинувачення за статтею про "дискредитацію збройних сил РФ" пов'язане з висловлюваннями перед судом у день арешту Яшина. Справу розглядатиме Міщанський районний суд у четвер, 21 липня.

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15 липня Овсяннікова влаштувала антивоєнний пікет навпроти Кремля, тримаючи в руках плакат, на якому, серед іншого, було написано: "Путін - вбивця". Проте під час акції її не затримали.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • акаб акабіч
    гебцы лепят русскую оппозиционерку.
    добавьте говна побольше
  • Vladimir Longer
    Не бывает хороших русских...
  • Mike Huk
    У фсб-шного персонажа виявилась слабо прокачена навичка "Опозиційність", то вирішили прокачати до наступного левела 😄
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