Російську пропагандистку Овсяннікову відпустили з поліції після складання протоколу про "дискредитацію армії" РФ

Жінку відпустили після складання протоколу про "дискредитацію армії" РФ.

Про це повідомив її адвокат, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

На думку самої Овсяннікової, затримання пов'язане з її інтерв'ю 13 липня перед Басманним судом Москви, який заарештував російського опозиціонера Іллю Яшина. "Я сказала, що війна в Україні - це злочин, це спроба втримати владу у своїх руках", - нагадала вона.

Її адвокат додав, що звинувачення за статтею про "дискредитацію збройних сил РФ" пов'язане з висловлюваннями перед судом у день арешту Яшина. Справу розглядатиме Міщанський районний суд у четвер, 21 липня.

Також читайте: Під Москвою поліція затримала пропагандистку Овсяннікову. ФОТОрепортаж

15 липня Овсяннікова влаштувала антивоєнний пікет навпроти Кремля, тримаючи в руках плакат, на якому, серед іншого, було написано: "Путін - вбивця". Проте під час акції її не затримали.