ЄС розраховує, що порти з українським зерном розблокують вже цього тижня

У Європейському Союзі розраховують, що чотиристоронні переговори у Стамбулі про деблокаду портів України завершаться цього тижня укладенням угоди.

Про це сказав голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель в понеділок перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Я сподіваюсь, що цього тижня вдасться досягти домовленості про розблокування Одеси та інших українських портів. Від цієї угоди залежать життя тисяч, десятків тисяч людей. Це не дипломатична гра. Для багатьох це питання життя і смерті", – сказав він.

Якщо домовленість зірветься, додав Боррель, доведеться констатувати, що Росія продовжує використовувати зброю як їжу, ігноруючи життя людей.

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Він наголосив, що Україна та Євросоюз роблять усе можливе, щоб вивезти зерно іншими шляхами, але їх недостатньо.

За даними українського Міністерства інфраструктури, у червні експорт досяг 2,5 млн тонн агропродукції, це у кілька разів менше, ніж треба.