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ЄС розраховує, що порти з українським зерном розблокують вже цього тижня

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боррель
У Європейському Союзі розраховують, що чотиристоронні переговори у Стамбулі про деблокаду портів України завершаться цього тижня укладенням угоди.

Про це сказав голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель в понеділок перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Я сподіваюсь, що цього тижня вдасться досягти домовленості про розблокування Одеси та інших українських портів. Від цієї угоди залежать життя тисяч, десятків тисяч людей. Це не дипломатична гра. Для багатьох це питання життя і смерті", – сказав він.

Якщо домовленість зірветься, додав Боррель, доведеться констатувати, що Росія продовжує використовувати зброю як їжу, ігноруючи життя людей.

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Він наголосив, що Україна та Євросоюз роблять усе можливе, щоб вивезти зерно іншими шляхами, але їх недостатньо.

За даними українського Міністерства інфраструктури, у червні експорт досяг 2,5 млн тонн агропродукції, це у кілька разів менше, ніж треба.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Олег Б a8e02c13
    Україна вирощує пшениці всього 3% і кукурудзи 3.2% від світового валу. Тобто проблема голоду надумана.
    Замість того щоб поставити ультиматум ерефії ми йдемо на якісь не зрозумілі перемовини.
    Зерно не пропаде навіть якщо його не вивезти. Це сировина для переробки ну хоча б на спиртовмісне пальне якого зараз страшний дефіцит.
  • Liya d21d54a3
    Жданов про це максимально стисло і інформативно розповів. Це менше 1% зерна для "страждущіх" і чому тоді це так просувається? А догляд кацами кораблів? Багато питань і нема відповідей.
  • rodriges_
    Офуїти!!! По 4 ракети щодня прилітає в Одесу та пригороди - і ми давайте відкриємо порти!!! Ага!!!
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