Новини

Війна в Україні є "смертельним ударом" по нерозповсюдженню ядерної зброї, - Foreign Policy

8 35553
зброя,ядерна
Небезпечним наслідком російської агресії проти України може стати порушення умов Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, однієї з найважливіших міжнародних угод для безпеки людства.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

На думку деяких аналітиків, Росія могла напасти на Україну через те, що вона має ядерну зброю, яка стримує інші країни від прямого втручання у війну. "Якби Україна була ядерною державою, Путін і його воєначальники, напевно, добре подумали б, перш ніж почати вторгнення", - запевняють аналітики зі Шведського інституту міжнародних відносин Андреас Умланд і Хуго фон Ессен на сторінках Foreign Policy.

Сумніви щодо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї посилює той факт, що після розпаду СРСР в Україні залишився потужний ядерний арсенал. Проте Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки та недоторканності кордонів, запропоновані Україні Росією, США та Великою Британією, як зазначено в Будапештському меморандумі 1994 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ризик застосування Росією ядерної зброї є, ми повинні бути готові до всього, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Ці гарантії, однак, виявилися "марними", і тепер виглядає так, що мета Договору про нерозповсюдження ядерної зброї полягає в тому, щоб дозволити п’яти офіційним ядерним державам легко розширити свою територію за рахунок малих держав, які були достатньо наївними, щоб відмовитися від ядерної зброї, переконують аналітики. На їхню думку, війна в Україні є "смертельним ударом" по нерозповсюдженню ядерної зброї.

Автор: Анна Судак

Топ коментарі

  • Hanka Panyanka
    интересный взгляд и пример Украины тому подтверждение..., я бы добавила - не тех разоружать начали...
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    А мораль - раисю треба залишити без ядерної зброї.
  • Olga Mansika
    Правильно думають.Після закінчення війни Україні необхідно повернути яз.І нехай хоч хто посміє вякати проти-ми вже повірили один раз.Більше ніхто в світі не має права щось диктувати Україні з приводу ядерної зброї
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини