В ООН визнали, що дії Росії спрямовані проти української ідентичності

15 липня відбулося засідання Ради Безпеки ООН на тему "Знищення культурної спадщини як наслідок російської агресії проти України". На зустрічі були присутні також представники ЮНЕСКО та Міжнародної ради пам‘яток та видатних місць (ICOMOS).

Про це повідомляється на сайті Міністерства культури та інформаційної політики, передає Цензор.НЕТ.

У промові міністр культури Олександр Ткаченко наголосив, що росіяни цілеспрямовано здійснили 423 злочини проти культурної спадщини України: "Міжнародні організації повинні посилити тиск на Росію, щоб припинити цей тероризм проти української нації. Тільки разом ми зможемо зупинити агресора".

"Росіяни цілеспрямовано знищують об’єкти культурної спадщини обстрілами по всій Україні – від Луганської області до Львівщини. Культурна спадщина всієї країни, як матеріальна, так і нематеріальна, зараз перебуває під ударом і має бути захищена для всього людства", - зазначила заступниця міністра Катерина Чуєва.

Учасники засідання Радбезу ООН засудили російську агресію, визнали дії РФ спрямованими проти української ідентичності та наголосили на необхідності посилення спільних зусиль щодо захисту культурної спадщини України від російської агресії.

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За даними МКІП, Росія вже знищила:

128 об'єктів нерухомої культурної спадщини, які мають офіційний статус пам'яток;

147 культових споруд (50 з них перебувають на обліку як пам’ятки історії, архітектури та містобудування або є цінними історичними спорудами);

136 об’єктів, що належать християнським громадам (125 – православним, 10 – протестантам, 2 – католикам, 4 – мусульманам, 6 – євреям);

46 меморіальних пам’ятників на честь історичних осіб та подій ХІХ – початку XXI ст.;

33 музеї та заповідники;

59 культурних центрів, театрів і кінотеатрів;

40 бібліотек.

Усі ці пошкодження та руйнування, що є результатом ракетних ударів, бомбардувань та артилерійських обстрілів, наразі зафіксовано у 15 регіонах України. Географічно це охоплює майже всю територію країни від Луганської та Донецької областей на сході України до Львівської області біля кордону з Польщею на заході.