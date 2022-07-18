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ФСБ може інсценувати на Херсонщині новий "теракт" проти колаборантів, - облрада

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На Херсонщині ФСБ може інсценувати "теракт" та прибрати колаборантів із окупаційної "військово-цивільної адміністрації".

Про це пише у фейсбуці перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Доля колаборантів явно дедалі стає вкрай незавидною. Окупантам вони потрібні все менше, і найкращий сценарій для орків, якщо керівництво "вца" стане "жертвою теракту". Нещодавнє інсценування замаху на Сальдо може бути одним із етапів плану фсб у цьому напрямку - сформувати думку, що Сальдо і раніше намагалися ліквідувати. Часу в колаборантів залишається дедалі менше і, за іронією долі, деокупація області може виявитися єдиним шансом зберегти своє життя", - написав Соболевський.

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За його словами, окупаційний "уряд" Херсонщини зайняв вичікувальну позицію. На думку Соболевського, систему "влади" буде організовано після проведення так званого "референдуму" та поглинання регіону Росією.

ФСБ може інсценувати на Херсонщині новий теракт проти колаборантів, - облрада 01

Автор: Ольга Лузан

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