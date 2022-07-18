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Україна офіційно завершила ратифікацію Стамбульської конвенції

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стамбульська
Україна офіційно завершила ратифікацію Стамбульської конвенції, передавши відповідні документи заступнику генерального секретаря Ради Європи Бьорну Берге.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідний факт привітала генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

Вона написала у твіттері: "Я тепло вітаю здачу сьогодні Україною документа про ратифікацію Стамбульської конвенції. Україна – 36-та держава-учасниця цього знаменного договору".

Документ набуде чинності 1 листопада 2022 року.

Також читайте: Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію

Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Алекс Германов
    В той час як сам Стамбул і Варшава з цієї конвенції вийшли, а Лондон навіть не ратифікував... Берем від Європи найгірше
  • Olga 9236f644
    Було б дивно очікувати від ворожої українцям влади чогось доброго
  • Nestor Nen
    Лицемірна фотчка, фактично абсолютно дискримінаційні закони подають за якусь справедливість
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