Дипломати мають частіше бувати в Азії та пояснювати про війну в Україні, адже дезінформація РФ там приносить свої плоди, - заступник глави МЗС Пшидач

Польська дипломатія активно бореться за те, щоб війна в Україні не стала загальносвітовою війною.

В цьому запевнив заступник очільника МЗС Польщі Марцін Пшидач, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

У відповідь на запитання про те, чи повномасштабна війна, яка триває Україні, вже поширилася, Пшидач визнав, що такий ризик був, а інформація про перебіг бойових дій не є такою обурливою, як у лютому чи березні, особливо, коли йдеться про віддалені країни.

У цьому контексті Марцін Пшидач додав, що "світ, особливо в Азії, бачить кризу на горизонті - продовольчу, енергетичну, інфляційні проблеми, і значною мірою усвідомлює її причини. З одного боку, причиною цього є вихід із постковідної кризи, а з іншого - війна в Україні". "На жаль, російська дезінформація, приносить свої плоди в Азії", - додав заступник очільника МЗС Польщі.

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"Там потрібно бувати, потрібно їм це пояснювати, тому що відсутність нашої активності пізніше дозволить росіянам абсолютно вільно вести там свою брехливу пропаганду", - додав Марцін Пшидач.