Ворог завдав ударів по Одещині, дві ракети влучили в об'єкт військової інфраструктури, одна - в міст через Дністровський лиман, - ОК "Південь"
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Сьогодні, 18 липня, об 11.00 по Одещині було завдано ракетного удару.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".
Як зазначається, трьома літаками Су-35 з акваторії Чорного моря ворог випустив 4 ракети повітряного базування.
"Одну ракету збито над морем. Дві влучили у об'єкт військової інфраструктури. Триває гасіння пожежі. Ще одна влучила в міст через Дністровський лиман, який ворог продовжує нищити з квітня, відколи міст і нефункціонує. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.