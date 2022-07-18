Нардепа-зрадника Ковальова відкликано з посади голови підкомітету ВР, – Гетманцев

Підозрюваний у держзраді Олексій Ковальов більше не голова підкомітету Верховної Ради з питань акцизного податку та законодавчого регулювання ринку спирту, алкоголю і тютюну.

Про це у своєму телеграм-каналі написав голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.

"Комітетом одноголосно відкликано Ковальова О.І. з посади голови підкомітету з питань акцизного податку та законодавчого регулювання ринку спирту, алкоголю і тютюну", - зазначив він.

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Нагадаємо, працівники ДБР у квітні 2022 року відкрили кримінальне провадження стосовно народного депутата України, який після повномасштабного вторгнення Російської Федерації перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам. За інформацією ДБР, нардеп вивозив з Херсонщини продукти до тимчасово окупованого Криму, завозив звідти паливно-мастильні матеріали для росіян, віддав для розміщення російських військ санаторій у Голій Пристані.

Генеральний прокурор 6 липня 2022 року на підставі зібраних ДБР доказів повідомила Олексію Ковальову про підозру.

9 липня 2022 року нардепа Ковальова виключили з податкового комітету ВР.

16 липня 2022 року суд арештував майно депутата-зрадника Олексія Ковальова на 4,7 млн грн для його подальшої конфіскації на користь держави.