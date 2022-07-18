Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Воїна 93-ї бригади Холодний Яр із позивним Фанат провели в останню путь у Києві.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Біля Михайлівського Золотоверхого собору відбулася панахида за загиблим українським захисником. Фаната поховали на Лісному кладовищі у Києві.

"Я просто заходила в Telegram. Був в мережі, все нормально. Він просто для мене один з найдорожчих бійців, бо я його давно знаю. Він настільки світлий та чистий був, з 16-го року він на війні. Я йому казала: "Коли ти вже додому?", а він каже: "Ми маємо перемогти, а потім я повернусь", - розповіла харків'янка Наталія Грипась.

"Він до нас прийшов звичайним фінансистом, який робив свою роботу, але мав закінчену військову кафедру. Коли сталися всі ті події, 14-15 роки, він покинув свою роботу та комфортне життя, поїхав безпосередньо на фронт", - згадує начальник штабу 2-го механізованого батальйону 93-ї бригади Володимир Шипка.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.