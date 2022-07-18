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Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Воїна 93-ї бригади Холодний Яр із позивним Фанат провели в останню путь у Києві.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Біля Михайлівського Золотоверхого собору відбулася панахида за загиблим українським захисником. Фаната поховали на Лісному кладовищі у Києві.

"Я просто заходила в Telegram. Був в мережі, все нормально. Він просто для мене один з найдорожчих бійців, бо я його давно знаю. Він настільки світлий та чистий був, з 16-го року він на війні. Я йому казала: "Коли ти вже додому?", а він каже: "Ми маємо перемогти, а потім я повернусь", - розповіла харків'янка Наталія Грипась.

"Він до нас прийшов звичайним фінансистом, який робив свою роботу, але мав закінчену військову кафедру. Коли сталися всі ті події, 14-15 роки, він покинув свою роботу та комфортне життя, поїхав безпосередньо на фронт", - згадує начальник штабу 2-го механізованого батальйону 93-ї бригади Володимир Шипка.

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Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 01
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 02
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 03
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 04
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 05
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 06
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 07
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 08
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 09
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 10
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 11
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 12
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 13
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 14
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 15
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 16
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 17
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 18
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 19
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 20
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 21
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 22
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 23
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 24
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 25
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 26
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 27
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 28
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 29
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 30
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 31
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 32
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 33
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 34
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 35
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 36
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 37
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 38
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 39
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 40
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 41
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 42
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 43
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 44
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 45
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 46
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 47
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 48
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 49
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 50
Воїна-розвідника 93-ї ОМБр з позивним Фанат провели в останню путь у Києві 51

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: Богдан Русінко

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