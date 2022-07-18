Рада ЄС погодила п'ятий пакет військової допомоги для України у розмірі 500 мільйонів євро

Євродепутати проголосували за надання Україні чергового пакету військової допомоги.

Про це написав у Twitter очільник Європейської Ради Шарль Мішель, інформує Цензор. НЕТ.

За словами політика, 18 липня під час засідання депутати досягли домовленостей та проголосували за надання Україні військової допомоги у розмірі 500 мільйонів євро. Це вже п'ятий транш допомоги від ЄС для нашої держави з лютого 2022 року.

Загальна сума підтримки від Євросоюзу для Збройних Сил України вже складає 2,5 мільярда євро, додав політик.

"Європа продовжує працювати заради миру та захисту наших цінностей. Підтримка ЄС військовою технікою для ЗСУ зараз загалом становить 2,5 мільярда євро", - наголосив він.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше обговорив з французькою та німецькою колегами подальші спільні зусилля для допомоги Україні.