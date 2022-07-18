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Кулеба у зверненні до Ради міністрів ЄС: Складові для захисту стабільності в Європі - зброя для України, санкції та трибунал для РФ

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у зверненні до Ради міністрів ЄС із закордонних справ назвав три способи відновлення миру та посилення безпеки в Європі.

Про це він повідомив у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на люб’язне запрошення Жозепа Борреля я звернувся до Ради міністрів ЄС із закордонних справ. Мій ключовий меседж: зброя для Україні, санкції проти Росії та відповідальність РФ - це три способи відновлення миру, посилення безпеки та захисту стабільності у Європі", - написав Кулеба.

Він також подякував за додаткові 500 мільйонів євро, виділені у рамках Європейського фонду миру, і закликав до додаткової двосторонньої військової допомоги Україні.

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"Стосовно санкцій: енергетичне ембарго, обмеження цін на нафту, заборона всіх російських телеканалів. Я закликаю держави ЄС підтримати створення Спеціального трибуналу щодо для злочину агресії проти України", - зазначив очільник МЗС.

Кулеба у зверненні до Ради міністрів ЄС: Складові для захисту стабільності в Європі - зброя для України, санкції та трибунал для РФ 01

Нагадаємо, 18 липня проходить зустріч міністрів закордонних справ ЄС. Прогнозується, що Рада міністрів ЄС із закордонних справ може ухвалити політичне рішення щодо продовження підтримки України, зокрема і шляхом надання їй військової допомоги, та розгляне шляхи підвищення ефективності санкцій проти Росії.

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Автор: Анна Судак

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