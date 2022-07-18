Кулеба у зверненні до Ради міністрів ЄС: Складові для захисту стабільності в Європі - зброя для України, санкції та трибунал для РФ
Про це він повідомив у твітері, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на люб’язне запрошення Жозепа Борреля я звернувся до Ради міністрів ЄС із закордонних справ. Мій ключовий меседж: зброя для Україні, санкції проти Росії та відповідальність РФ - це три способи відновлення миру, посилення безпеки та захисту стабільності у Європі", - написав Кулеба.
Він також подякував за додаткові 500 мільйонів євро, виділені у рамках Європейського фонду миру, і закликав до додаткової двосторонньої військової допомоги Україні.
"Стосовно санкцій: енергетичне ембарго, обмеження цін на нафту, заборона всіх російських телеканалів. Я закликаю держави ЄС підтримати створення Спеціального трибуналу щодо для злочину агресії проти України", - зазначив очільник МЗС.
Нагадаємо, 18 липня проходить зустріч міністрів закордонних справ ЄС. Прогнозується, що Рада міністрів ЄС із закордонних справ може ухвалити політичне рішення щодо продовження підтримки України, зокрема і шляхом надання їй військової допомоги, та розгляне шляхи підвищення ефективності санкцій проти Росії.