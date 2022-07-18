ЗСУ дають відсіч російським окупантам, але треба бути готовими до тривалої боротьби, - нардеп "Голосу", воїн Костенко
Про це заявив захисник Півдня, нардеп "Голосу" Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.
"У росіян не вийшло захопити Північ, не вийшло швидко взяти Донбас і Південь. Думаю, що зараз прийняте рішення продавити ОРДЛО. Там зараз, за даними нашої розвідки, у ворога впʼятеро перевищено сили і засоби. Росіяни вважають, що втратили лице тим, що ЗСУ їх зупинили на тих рубежах, на яких вони є. РФ зараз загнала себе в ситуацію, коли немає дороги назад: якщо вони зараз відступлять, з ними ніхто не буде рахуватись і вони втратять статус міжнародного гравця", - зазначив парламентар.
ЗСУ і далі даватимуть відсіч ворогу, але суспільство має бути готовим до тривалої боротьби, наголосив Костенко.
"Ми зробимо все, щоб РФ не реалізувала своїх планів. Але будьмо реалістами - це залежить від багатьох факторів: наскільки народ буде готовий битися в довгу, які ресурси будуть надаватись нам партнерами, яка позиція щодо цієї війни буде у них, чи розумітимуть, що "віддати" Росії Україну - це стратегічний програш світу і Європи. Ми зможемо втриматись за підтримки Європи і світу, якщо нам надаватимуть зброю, можливість розвивати свій ОПК, щоб ми робили своє озброєння", - додав оборонець Півдня.