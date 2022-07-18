ЗСУ дають відсіч російським окупантам, але треба бути готовими до тривалої боротьби, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Росія втратила обличчя, не реалізувавши жодного свого плану, тому у своїй безвиході піде на все, щоб продемонструвати бодай якусь перемогу. Наші захисники дадуть гідну відсіч і перемога буде за нами, але українці мають налаштуватись на тривалу боротьбу.

Про це заявив захисник Півдня, нардеп "Голосу" Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"У росіян не вийшло захопити Північ, не вийшло швидко взяти Донбас і Південь. Думаю, що зараз прийняте рішення продавити ОРДЛО. Там зараз, за даними нашої розвідки, у ворога впʼятеро перевищено сили і засоби. Росіяни вважають, що втратили лице тим, що ЗСУ їх зупинили на тих рубежах, на яких вони є. РФ зараз загнала себе в ситуацію, коли немає дороги назад: якщо вони зараз відступлять, з ними ніхто не буде рахуватись і вони втратять статус міжнародного гравця", - зазначив парламентар.

ЗСУ і далі даватимуть відсіч ворогу, але суспільство має бути готовим до тривалої боротьби, наголосив Костенко.

"Ми зробимо все, щоб РФ не реалізувала своїх планів. Але будьмо реалістами - це залежить від багатьох факторів: наскільки народ буде готовий битися в довгу, які ресурси будуть надаватись нам партнерами, яка позиція щодо цієї війни буде у них, чи розумітимуть, що "віддати" Росії Україну - це стратегічний програш світу і Європи. Ми зможемо втриматись за підтримки Європи і світу, якщо нам надаватимуть зброю, можливість розвивати свій ОПК, щоб ми робили своє озброєння", - додав оборонець Півдня.

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