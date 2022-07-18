За тиждень енергетики ДТЕК разом із ЗСУ повернули світло для 93 тисяч родин

Протягом 11-17 липня енергетики ДТЕК повернули світло 93 тисячам родин у Донецькій та Дніпропетровській областях, яких позбавили електропостачання обстріли російських окупантів.

Про це повідомили в компанії ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, на Донеччині електромонтери ДТЕК відновили електропостачання для понад 88 тисячам споживачів у 120 населених пунктах Бахмутського, Краматорського та Покровського районів.

"У значну частину будинків світло доводиться повертати мало не щодня через масовані артилерійські та авіаобстріли", - повідомили в ДТЕК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу енергетики повернули світло для 4 тисяч родин на Донеччині, - ДТЕК

Регулярних обстрілів та руйнувань електроінфраструктури зазнає також Дніпропетровщина. На минулому тижні енергетикам доводилося 5 разів відновлювати роботу електромереж Нікопольського району. Всього за тиждень енергетики відновили електропостачання 4,5 тисячам родин у 20 населених пунктах Дніпропетровської області.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.