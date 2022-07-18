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В Дубні влада хоче продати танк-пам’ятник за пів мільйона доларів. Гроші віддадуть на ЗСУ

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танк,пам'ятник
У Дубні на Рівненщині вирішили демонтувати танк на в'їзді у місто. Після цього бойову машину, яка понад 30 років стояла як пам'ятник, хочуть продати.

Про це Суспільному розповів міський голова Василь Антонюк, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення одноголосно прийняли депутати на сесії 8 липня. Танк марки ІС розташований біля траси Київ - Чоп. ІС - це сімейство радянських танків, названих на честь Сталіна. Продати його хочуть за пів мільйона доларів.

"Потім купимо на це місце щось подібне із переможної техніки наших Збройних сил України. В такий спосіб з'явиться патріотичний постамент і допоможемо нашим військовим", - зазначив міський голова Дубна.

Тепер чекатимуть, поки знайдуться охочі придбати танк.

"Бо звучали пропозиції, щоб здати його на металобрухт. Але ні, завдання одне - нормально продати його для Збройних сил України", - зазначив Антонюк.

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Монумент героям танкової битви встановили у 1985 році. У 2014 році місцеві жителі розфарбували постамент у патріотичні кольори.

Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Віталій Маркович
    в Дубно а не Дубні
  • vigo
    Супер ідея!
    Якби всі пам*ятники у вигляді танків, гармат, літаків, катерів продати, можна було б купити шикарні речі для військових!
  • U A 03b737e8
    звісно продавайте, буде корисна декомунізація)
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