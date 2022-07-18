В Дубні влада хоче продати танк-пам’ятник за пів мільйона доларів. Гроші віддадуть на ЗСУ
Про це Суспільному розповів міський голова Василь Антонюк, повідомляє Цензор.НЕТ.
Відповідне рішення одноголосно прийняли депутати на сесії 8 липня. Танк марки ІС розташований біля траси Київ - Чоп. ІС - це сімейство радянських танків, названих на честь Сталіна. Продати його хочуть за пів мільйона доларів.
"Потім купимо на це місце щось подібне із переможної техніки наших Збройних сил України. В такий спосіб з'явиться патріотичний постамент і допоможемо нашим військовим", - зазначив міський голова Дубна.
Тепер чекатимуть, поки знайдуться охочі придбати танк.
"Бо звучали пропозиції, щоб здати його на металобрухт. Але ні, завдання одне - нормально продати його для Збройних сил України", - зазначив Антонюк.
Монумент героям танкової битви встановили у 1985 році. У 2014 році місцеві жителі розфарбували постамент у патріотичні кольори.