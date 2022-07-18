Запоріжжя щодня приймає до 1500 евакуйованих громадян з окупованих територій
Про це розповів керівник ЗОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.
Обласний центр продовжує надавати прихисток людям, що евакуюються з тимчасово окупованих територій. За словами Старуха, протягом останніх місяців евакуаційними маршрутами до Запоріжжя продовжують виїжджати українці. Їх кількість сягає до 1500 осіб щодня.
"Динаміка незмінна, 35-45% з евакуйованих - мешканці Херсонської області. З Маріуполя до 100 людей щодня. Більше половини - це мешканці Запорізької області, з Мелітопольського, Василівського, Пологівського та Бердянського районів", - говорить керівник військової адміністрації.
Наразі лінія фронту розташована за 40 км від Запоріжжя. Ситуація в області під контролем, правоохоронці докладають зусиль, аби ворожі ДРГ не проникли в населені пункти. Усі, хто евакуюється з окупованих територій, проходять перевірку.