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Рада погодила відставку Лазебної з посади міністра соціальної політики

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Депутати проголосували за відставку з посади міністра соціальної політики Марини Лазебної

Рада погодила відставку міністра соцполітики Марини Лазебної. "За" проголосували 277 нардепів. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає Цензор. НЕТ.

За його словами, ймовірною кандидатурою на посаду міністра соціальної політики може стати Оксана Жолнович. Жінка наразі очолює Департамент соціальної політики та охорони здоров'я в Офісі президента. Як розповів нардеп, парламент планує завтра розглянути її призначення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр соціальної політики Лазебна написала заяву про відставку

Топ коментарі

  • Злий Грицько
    Ага, розпіарила підвищення пенсій з 1-го липня за стаж, грошей немає... Я розумію, що зараз війна і все таке... Стає питання, для чого було кричати на кожному розі про озабочєнность пенсіонерами? Ось приклад, я вже писав про свою сусідку пенсіонерку, вчителя початкових класів яка пропрацювала 40 років і має пенсію 2300, так оця лабєзна після піару добавила їй за стаж ааааж 2 гривні. Це глузування над людьми, які віддали 40 років на дуже важливій роботі, а зараз повинні майже жебракувати.
  • vigo
    - Я тут поработала немного и ухожу. Отпустите?
    - Да без вопросов!
    Почему-то вспомнились слова из песенки:
    "менял я женщин, трям-тарьярям, как перчатки"
  • Светлана Науменко
    Зеленая власть готовит место для вновь назначенного зама 25 лет, которая никогда не работала в госструктурах. Зато с какими рабочими губами!
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