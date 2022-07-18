В багатьох селах окупованої Херсонщини ситуація критична, рашисти намагаються використовувати цивільних як "живий щит", - Сили оборони Півдня

Cитуація в багатьох селах Херсонщини дуже критична через ураження російськими загарбниками об'єктів соціальної інфраструктури.

Про це заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В цілому Херсонщина, перебуваючи під окупацією, звісно, має певні проблеми, зокрема, і з комунікаціями, не тільки зі зв'язком, а й із забезпеченням електрикою, водою і газом. Ситуація в багатьох селах дуже критична, оскільки багато будинків розбито, об'єктів соціальної інфраструктури уражено, а це означає, що надання медичної допомоги ускладнено, і товарів першої необхідності нема", - зазначила вона.

Водночас, продовжила Гуменюк, окупанти, бачачи результативність нашої роботи, ракетно-артилерійських підрозділів зокрема, намагаються розташувати свої підрозділи, передислокувати свої місця базування ближче і щільніше в райони дислокації мирного населення, для того, щоб, як завжди, використовувати їх як живий щит.

Також, за її словами, продовжуються ракетні атаки на тилову Одещину, а Миколаїв щодня потерпає від ударів нетипових снарядів.

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