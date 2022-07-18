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Представники бурятів, ерзя і татар просять Байдена допомогти їхнім народам вийти зі складу РФ

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Ліга Вільних Націй (ЛСН), яка об'єднала представників "поневолених Кремлем народів", звернулася до президента США Джо Байдена.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Idel.Реалии.

У своєму відкритому листі активісти національних рухів просять підтримати їхні народи у реалізації права на самовизначення.

"Нашим зверненням ми долучаємося до проведення Тижня поневолених народів, який щорічно проходить у США з моменту прийняття у 1959 році відповідної Резолюції Конгресом. Через візит президента Байдена на Близький Схід і, ймовірно, у зв'язку з російським вторгненням в Україну, традиційно на галявині біля Білого дому, що відкриває Тиждень поневолених народів, не відбувся, однак ми все одно вирішили приїхати до Вашингтона, оскільки важливо заявити нашу позицію і позбавити монополії Москву, яка претендує виступати від імені наших країн. Ми не бачимо майбутнього наших народів у складі РФ та не хочемо відповідати за військові злочини Кремля", - розповів представник фінно-угорського народу ерзя Віталій Ромашкін.

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Представники бурятів, ерзя і татар просять Байдена допомогти їхнім народам вийти зі складу РФ 01

Віталій приїхав до Вашингтона разом із соратниками з Ліги Вільних Націй — буряткою Раджаною Дугар-ДеПонте та татарином Іршатом Хабі, що живуть далеко від американської столиці. У їхніх руках – ерзянський національний прапор, а також прапори Бурятії й Татарстану.

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"Мені, як бурятці, боляче усвідомлювати, що Кремль використовує бурятських хлопців для досягнення своїх злочинних цілей - захоплення нових територій та розширення кордонів імперії. Власне, війна - це все, що Москва здатна запропонувати хлопцям із бурятських сіл. Згинути як гарматне м'ясо на черговій загарбницькій війні росіян. Я не бажаю такого майбутнього для Бурятії та свого народу, тому сьогодні ми тут не тільки для того, щоб засудити військову агресію проти України, але й щоб шукати підтримку серед американського суспільства. Ми, автохтонні народи, які мешкають в Російській Федерації, фактично є заручниками Москви і цього режиму. Нам залишили вибір: або воювати, або сісти у в'язницю, якщо ми не підтримуємо російську агресію", - пояснює бурятська активістка Раджана Дугар-ДеПонте.

Представники бурятів, ерзя і татар просять Байдена допомогти їхнім народам вийти зі складу РФ 02

Татарський політичний емігрант Іршат Хабі поділився планами Ліги на найближчий тиждень: "20 липня ми проведемо онлайн прес-конференцію з учасниками інших національних рухів, що входять до Ліги. Уже 23 липня ми вийдемо на мітинги в різних країнах світу, де заявимо про наше право на самовизначення - право, яке у нас відібрали силою. Мітинги зокрема відбудуться й у США - в Нью-Йорку, Філадельфії та Клівленді. Сьогодні ми в тому ж становищі, що й Україна, Естонія, Литва чи Латвія 40 років тому. Ми добиватимемося деколонізації, і в цій боротьбі нам необхідна підтримка розвинених демократичних країн".

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Представники бурятів, ерзя і татар просять Байдена допомогти їхнім народам вийти зі складу РФ 03

Ліга Вільних Націй — союз башкирського, бурятського, інгерманландського, козачого, калмицького, татарського та ерзянського національних рухів, які відкрито декларують мету створення нових національних держав і виходу зі складу РФ.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Paul Foxen
    Стоит чукча на краю Чукотки и кричит в сторону Америки: "Нищие!!! Нищие!!!". К нему подходит Американец.
    - Почему нищие?
    - Аляску однако купили, а на Чукотку однако денег не хватило! Нищие!
  • Валентина Саюн c856325a
    А самим ніяк? Усе чужими руками
  • Светлана Круп
    А как крошечные народности, оккупипрованные рашистами, могут сами "выйти" из оккупации? Чечня уже пыталась.
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