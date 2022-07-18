Коментарі окремих політиків, що санкції проти Росії спричинили підвищення цін у Європі, не підтверджені фактами, - Боррель

Очільник дипломатії ЄС Жозеп Борель спростовує звинувачення в тому, що санкції проти Росії більше б’ють по європейських країнах і призводять до підвищення цін.

Про це він говорив у Брюсселі перед зустріччю міністрів закордонних справ 27 країн ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Очільник дипломатії ЄС підкреслює, що санкції були конче необхідні й будуть запроваджуватися далі, доки росіяни не виведуть війська: "Йдуть інтенсивні дебати про те, чи санкції результативні, чи більше стосуються нас, а не Росії, дехто каже, що це була помилка. Я не думаю, що це була помилка. Ми повинні були це зробити". Жозеф Борель висловися також щодо коментаря, що ембарго на імпорт нафти з Росії призвело до зростання цін: "Але ж ціни на нафту знизилися від часу рішення Євросоюзу про ембарго. Я би хотів, щоби люди використовували факти для підтримки аргументів, а не говорили, що їм подобається. Чи люди не мають очей?" На сьогоднішній зустрічі міністри мають обговорити найновіший пакет санкцій, преставлений Комісією в п’ятницю. У ньому є, серед іншого, ембарго на імпорт російського золота, заборона продукції високих технологій та 50 осіб і фірм із заблокованим майном у Європі", - цитує видання повідомлення власної кореспондентки Беати Пломецької.

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Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що санкції щодо Росії можуть зруйнувати європейську економіку, якщо їх не переглянути або не скасувати. У відповідь МЗС України попросив Угорщину сприяти стримуванню агресії РФ.