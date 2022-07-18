ВР підтримала в першому читанні законопроєкт щодо зміни географічних назв, пов'язаних з Росією

На засіданні 18 липня Верховна Рада прийняла за основу проєкт, що передбачає внесення змін до закону "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на стенограму, опубліковану на сайті новин ВР.

За проголосували 253 народних обранця.

Перед голосуванням нардеп "ЄС" Володимир В'ятрович зауважив, що законопроєкт 7253 лише забороняє на майбутнє присвоювати назви, що пропагують Росію: "Але взявши його за основу, ми можемо до другого читання напрацювати справді комплексний закон, що і пропонує профільний комітет. Ми підтримуємо позицію комітету і закликаємо проголосувати його в першому читанні. Але треба розуміти, що деколонізація - це не лише про назви".

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Нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин закликав до другого читання розширити законопроєкт, щоб він "стосувався не лише використання в нових назвах, власне, аналогії чи посилань до країни-агресора та її символів, а так само, щоби, власне, таке посилання ставало підставою до перейменування існуючих назв".

Також нардепи підтримали пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок для підготовки до другого читання вказаного законопроєкту.

Нагадаємо, проєкт закону №7253 "Про внесення змін до Закону України "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України" був зареєстрований у ВРУ 5 квітня. Народні депутати пропонують заборонити присвоювати географічним об’єктам назви, що звеличують, увіковічують, пропагують, символізують державу-окупанта, її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, діячів. Також документ забороняє називати населені пункти та інші географічні об'єкти на честь тоталітарного та радянського режиму.

В пояснювальній записці йдеться, що ухвалення законопроєкту забезпечить зменшення впливу Росії на внутрішню політику України та світогляд громадян; створить передумови для унеможливлення агітаційно-пропагандистської діяльності вороже налаштованих до України осіб; прискорить дерадянізацію і дерусифікацію країни, сприятиме зміцненню духу і моралі української нації.

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