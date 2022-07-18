До настання холодів переселенців забезпечать утепленим житлом, - Верещук

Громадяни, що отримали статус внутрішньо переміщених осіб, та тимчасово проживають в приміщеннях, що непристосовані для холодів, будуть забезпечені житлом з комфортними умовами в осінньо-зимовий період.

Про це 18 липня повідомила віце-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, місцеві органи влади розробляють плани утеплення місць для розселення переселенців та готують документацію для проведення державних закупівель необхідних матеріалів. Процедури проведення закупівель будуть спрощені для пришвидшення процесів реконструкції будівель.

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"Ми також розраховуємо на міжнародних партнерів: ЮНІСЕФ, ООН, Організацію з міграції й інші гуманітарні організації – на їхню допомогу: ваучерами на опалення, вугіллям, дровами й усім необхідним для зимового періоду", – наголосила Верещук.

Раніше повідомлялося, що з тимчасово окупованих територій евакуюються громадяни. Лише Запоріжжя приймає більше тисячі переселенців щодня. Українці виїжджають з Маріуполя, Бердянська, Мелітополя, Херсонщини.

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