Наразі жодних перемовин про мир немає з вини РФ. Ніхто на цю тему не зустрічається, - Кулеба

Росія не відмовилася від кінцевої мети розв'язаної нею війни, яка полягає у знищенні України, тому наразі жодних переговорів про мир не проводиться.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Forbes, інформує Цензор.НЕТ.

"Статус мирних переговорів - це удар по Вінниці, удар по Миколаєву, удари по Харкову, інших містах і штурмові дії росіян на сході України. Росіяни як мантру повторюють: "З 24 лютого наші цілі залишилися незмінними, змінився лише спосіб їхнього досягнення". Спосіб із фронтальної атаки на Україну з метою одномоментного знищення було змінено на концентровані удари і просування зі сходу. Але мета залишилася незмінною - знищити нас", - наголосив український міністр.

Він підкреслив, що кожною такою заявою росіяни демонструють не готовність до переговорів, а незмінність кінцевої мети цієї "операції" - знищення України.

"Жодних переговорів про мир станом на зараз немає з вини російської сторони, і ніхто на цю тему не зустрічається", - заявив глава МЗС.

На його думку, спочатку слід змінити ситуацію на фронті, тому що переговори безпосередньо привʼязані до неї.

"Я всім партнерам кажу просту річ: за стіл переговорів Росія має сісти після поразки на полі битви. Інакше це буде знову мова ультиматумів", - зазначив Кулеба.

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Він додав, що президент Володимир Зеленський дотримується в цьому питанні принципової позиції: "Він не виключає можливість переговорів, але зараз для цього немає підстав з огляду на агресивну поведінку Росії. Він дуже чітко прокомунікував це з лідерами країн, які натякали на переговори. Ці лідери теж перестали про це говорити".