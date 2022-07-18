Дипломатичні відносини з Білоруссю будуть розірвані, якщо її війська перетнуть кордон України, - Кулеба

Дипломатичні відносини з Білоруссю будуть розірвані у разі вторгнення білоруських військ на територію України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю українському виданню Forbes, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Білорусь є співучасником злочину Росії, це питання ніхто не ставить під сумнів. Ми розірвали дипломатичні відносини з Російською Федерацією одразу після початку повномасштабного наступу. Так само вони (відносини з Мінськом – ред.) будуть розірвані, якщо Збройні сили Республіки Білорусь перетнуть кордон України", – сказав Кулеба.

Очільник українського МЗС також зазначив, що білоруський маршрут постачання українського зерна наразі не розглядається.

"В Україну з Білорусі летять ракети. Білоруський маршрут розглядався нами та союзниками виключно як шлях останньої надії, якщо вже ніщо інше не спрацює. Нікому не хотілося мати жодних справ із Мінськом, який є співучасником агресії, з будь-яких торговельних питань.

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Але дуже добре попрацювали логісти і приватні інвестори (трейдери по суті) щодо розширення можливостей наземних шляхів через країни ЄС, пішов прогрес у переговорах щодо морського шляху, тому варіант аварійного білоруського шляху більше не на порядку денному.", – пояснив Кулеба.