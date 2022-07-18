Справа "слуги народу" Кузьміних: НАБУ і САП завершили розслідування

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою чинного народного депутата України Сергія Кузьміних у одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди

Як інформує Цензор.НЕТ, Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура завершили розслідування за підозрою нардепа Сергія Кузьміних в одержанні ним 558 тисяч гривень хабаря. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

"НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою чинного народного депутата України у одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди. 15 липня 2022 року стороні захисту відкрили матеріали справи для ознайомлення перед скерування до суду. Дії особи кваліфіковані за ч. 2 ст. 369-2 КК України", - йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, восени 2021 року представнику приватної компанії натякнули, що якщо та планує постачати медичне обладнання лікарням у Житомирській області, варто це питання попередньо узгодити з одним із народних депутатів України. Невдовзі такий контакт між нардепом і представником компанії відбувся. Нардеп пообіцяв сприяння, яке фактично зводилось до забезпечення перемоги у тендерах із закупівлі обладнання коштом бюджету.

Першим об’єктом такої співпраці стало комунальне підприємство "Лікарня № 2 ім. В.П. Павлусенка", яке, згідно з домовленостями між нардепом і представником компанії, закупило медичне обладнання на 40 млн грн.

У відповідь нардеп натякнув, що його "послуги" — не безоплатні і становлять 30% від сум договорів, укладених із лікарнею. Ця плата йому видалась також своєрідною гарантією можливої майбутньої співпраці.

Після одержання оплати від лікарні за одним із тендерів, – а саме за систему ультразвукової діагностики - нардеп попросив передати йому 30% від суми договору — 558 тис. грн.

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Як встановило слідство, нардеп планував таку схему обрахунку суми неправомірної вигоди застосовувати і щодо інших договорів у майбутньому, зокрема на постачання МРТ (30% від 37,499 млн грн – 11,25 млн. грн) та лапароскопічного набору для хірургічних процедур (30% від 1,19 млн грн – 398,33 тис. грн).

Народного обранця викрили "на гарячому" 28 січня 2022 року. Однак, не затримували через "депутатський імунітет", натомість, викликали повісткою для проведення слідчих дій. Утім, нардеп тривалий час ігнорував виклики. Про підозру йому повідомила Генеральний прокурор 31 січня 2022 року. Після цього нардеп з різних причин почав уникати засідання ВАКС. Запобіжний захід йому все ж таки обрали за чотири місяці після викриття – наприкінці травня.