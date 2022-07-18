"5 канал" та "Прямий" звернулись до РНБО і Нацради ТРМ щодо участі у телемарафоні замість медіагрупи "Україна"

Телеканали "Прямий" та "5 канал" звернулися до Ради національної безпеки і оборони та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення із закликом виділити часовий слот у спільному телемарафоні "Єдині новини", який звільняється в разі припинення участі в ньому медіагрупи "Україна".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

Співробітники, журналісти та редакційні колективи "Прямого" і "5 каналу" вкотре висловили свою готовність долучитися до виробництва контенту та ефірів телемарафону.

"Із перших днів російського вторгнення телеканали за власною ініціативою і доброю волею відмовилися від традиційної сітки мовлення, перепрофілювали ефір, зокрема, транслювали й спільний марафон.

19 березня ТОВ "Вільні медіа" звернулося до Нацради, РНБО і Мінкультури та інформполітики із проханням надати "5 каналу" та "Прямому" частину ефірного часу в національному марафоні та ввести їх до складу редакційної групи. Телеканали отримали підтвердження від профільного міністра і голови Нацради з питань ТБ щодо виділення їм часових проміжків з 23 березня. Однак цього так і не сталося. Згодом пролунала відмовка про відсутність вільного слоту, який тепер, схоже, з'являється.

Натомість, канали в ніч на 4 квітня виключили з цифрового мовлення. Жоден чиновник досі не взяв на себе відповідальність за відключення телеканалів з цифрового ефіру і не пояснив, на яких законних підставах це відбулося. Урядовці досі не надали відповіді на петицію щодо незаконного відключення трьох телеканалів, термін якої сплив 13 липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Петиція про повернення в цифровий ефір українських телеканалів "Еспресо", "5-го" і "Прямого" набрала необхідну кількість голосів

Хочемо наголосити: телеканали "Прямий" та "5 канал" завжди відстоювали державницькі, проукраїнські та проєвропейські позиції. Ми готові разом робити все для боротьби з гібридними інформаційними загрозами російської федерації та працювати 24/7, наближаючи спільну перемогу України у війні проти рашизму", - йдеться у зверненні.