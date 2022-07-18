Зеленський встановив дедлайн для вступу в ЄС, - Кулеба

Президент Володимир Зеленський встановив внутрішній дедлайн для вступу до Європейського союзу.

Про це заявив в інтерв'ю Forbes глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас не уряд, а особисто президент Зеленський встановив внутрішній дедлайн для вступу України в ЄС. Але я вам його не скажу", - зазначив міністр.

Кулеба зазначив, що рішення залежить не тільки від України, а й від ЄС.

"Якщо ми озвучимо дедлайн, можна так налякати когось у ЄС, що він свідомо гальмуватиме все, пов’язане з європейською інтеграцією України. Навіть якщо ми будемо на 120% відповідати всім стандартам і імплементуємо всі директиви, все одно гальмуватимуть. Треба все робити спокійно, розумно і на результат. Досвід отримання статусу кандидата продемонстрував, що ми вміємо це робити", - пояснив глава МЗС.

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