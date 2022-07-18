Новини

Нацбанк повинен відмовитись від фіксованого валютного курсу: на ньому заробляють тільки банки та спекулянти, – економіст

6 90239
курс,валют
Національний банк України повинен відмовитись від фіксованого курсу валют, запровадженого у лютому, адже через нього в країні склався подвійний курс, і різниця на ньому складає 5-7 гривень, чим активно користуються банки та спекулянти.

Про це заявив економіст Борис Кушнірук, інформує Цензор.НЕТ.

"Перший місяць фіксація курсу була вимушеною мірою – усім потрібен був час, щоб зрозуміти, на якому світі ми знаходимось. Але зараз існування двох курсів не дає нічого, крім корупції та зловживань", - впевнений Кушнірук.

Економіст пояснює: валютна виручка, яку заводять в країну експортери, продається за фіксованим курсом. В той час як валюта, потрібна для закупівель імпортних товарів, купується за банківським курсом, в результаті чого експортери та міністерство фінансів втрачає сотні мільйонів, а спекулянти – їх заробляють.

"Я бачу у цьому, на жаль, лише корупційну складову – тому що є дехто, хто дуже непогано заробляє на цій різниці. Єдиний вихід, який реально є у НБУ – відпустити курс. Так, ціни зростуть. Але це краще, ніж мати корупційну ситуацію, в якій заробляють тільки банки та спекулянти, пов’язані з владою", - резюмував економіст.

Раніше ексзаступник голови НБУ Олег Чурій та глава міжнародної академічної ради KSE Юрій Городніченко також заявили, що фіксація валютного курсу призводить лише до вимивання міжнародних резервів та до того, що на двох курсах заробляють банки.

Нагадаємо, наприкінці лютого НБУ зафіксував валютний курс на рівні 29,25 грн/$: саме по такому курсу зобов’язані продавати валюту експортери. Але, водночас, купувати валюту їм доводиться по комерційному курсу банків, який становить 35-36 грн/$. Таким чином, банківська маржа становить 5-6 грн на кожному доларі.

Автор: Володимир Янченко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Oleh Stavynoha
    Вигідно тим -кому заносять ! Як думаєте кому заносять ? Правильно, єрмаку... це людина , яке зараз керує Україною !
  • Роман Пиляшенко bbd485ff
    не тільки айтішніки))) повір... те що зробила зелена погань з країною - ми ще в повній мірі побачимо через 4-6 місяців
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    зелена погань разом бєнями грабує людей, що заробляють у валюті
    зокрема - айтішників
    багато хто з них хочуть покинути Україну назавжди
    а ми тут залишимося з оцим всим "щастям" самі
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини