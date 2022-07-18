Рада перейменувала місто Володимир-Волинський на Володимир
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради.
Зазначається, що на пленарному засіданні 15 грудня 2021 року Парламент розглянув проєкт Постанови про перейменування міста Володимир-Волинський Володимир-Волинського району Волинської області (реєстр. №6378).
Перейменування було ініційоване його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви "Володимир".
Вказаний населений пункт є одним із найдавніших міст України, перша документальна згадка про яке зафіксована у літописі часів Київської Русі "Повість минулих літ". У 1795 році відповідно до австро-російської угоди місто увійшло до складу Російської імперії. Зазначається, що саме після цього приєднання місто отримало до своєї назви приставку "-Волинський". Вказаний крок був обґрунтований необхідністю відрізняти місто Володимир від російського міста Владімір-на-Клязьмі.
За наслідками розгляду Верховна Рада України 18 липня 2022 року перейменувала місто Володимир-Волинський Володимир-Волинського району Волинської області на місто Володимир. За відповідне рішення проголосувало 348 народних депутатів України.