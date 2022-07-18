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Дівчину, яку рашисти затримали в окупованому Маріуполі за синьо-жовту стрічку, вже відпустили. Їй погрожували, - Андрющенко

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Російські окупанти погрожували дівчині постановкою на особистий контроль.

Про це у Telegram пише радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Заарештовану за стрічки у волоссі дівчинку відпустили. Не без піднятого резонансу та за участі багатьох маріупольців, в тому числі тих, що в місті. Не били. Не катували. Однак і ввічливим утримання не назвати. Закінчилось погрозами попередженням та постановкою на особливий контроль. Вже вдома", - поінформував він.

За словами Андрющенка, зараз родина ухвалює рішення щодо можливої евакуації.

"Всі подробиці - коли вони опиняться в безпеці. Пишаємось нашими маріупольцями, дякуємо всім небайдужим", - підсумував радник мера.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 23-річну дівчину в окупованому Маріуполі арештували за синьо-жовту стрічку в косах.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Невідомій справжній україночці-респект...
  • Maryna Solska e862e0af
    Респект людям, які за дівчину вступилися ще й при таких обставинах. Де курва, яка завжди тут пише що в Маріуполі - самісенькі ватники, і що так їм і треба?
  • Alex Tiger
    На лаптекопытное быдло цвета нашего флага действуют, как на быка красный цвет. Понимают репоеды, что смерть, которая их ждет на территории Украины - тоже для них жовто-блакытна.
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