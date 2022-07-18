Призначити керівника САП може тільки Генпрокурор, якщо це зробить виконувач обов'язків, то призначення буде нелегітимним, - юрист Романчук
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Юрист Ярослав Романчук заявив, що призначати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури може тільки Генеральний прокурор. Будь-яке призначення, зроблене виконувачем обов'язки, зробить керівника САП нелегітимним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Романчук зазначив: "Для тих хто шукав логіку у вчорашньому відстороненню Ірини Венедіктової. Керівника Спеціалізованоі антикорупційної прокуратури може призначити тільки Генеральний прокурор України … Спритність рук і ніякого шахрайства!"
"Як зробити нелегітимним призначення керівника САП, призначити його в.о. Генпрокурора", - підкреслив він.