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Призначити керівника САП може тільки Генпрокурор, якщо це зробить виконувач обов'язків, то призначення буде нелегітимним, - юрист Романчук

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венедіктова
Юрист Ярослав Романчук заявив, що призначати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури може тільки Генеральний прокурор. Будь-яке призначення, зроблене виконувачем обов'язки, зробить керівника САП нелегітимним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Романчук зазначив: "Для тих хто шукав логіку у вчорашньому відстороненню Ірини Венедіктової. Керівника Спеціалізованоі антикорупційної прокуратури може призначити тільки Генеральний прокурор України … Спритність рук і ніякого шахрайства!"

"Як зробити нелегітимним  призначення керівника САП, призначити його в.о. Генпрокурора", - підкреслив він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відсторонив Венедіктову з посади Генпрокурора

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Микола Мазуренко
    Ходовочка від вовочки не зачекала себе довго чекати.
  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    В нього клепки не вистачить крім, як грати на піаніно. Це хтось розумніший за нього і чия рука у нього в сраці.
  • Player New
    Війна, відірвали третину території держави, вбили десятки тисяч людей, а зеленим тільки влада та гроші мають значення, вони владу віддавати не збираються.
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