Кількість загиблих від ракетного удару в Дніпрі зросла до 4, рятувальні роботи завершено, - керівник ОВА

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по м. Дніпро в п'ятницю ввечері сягнула чотирьох осіб після того, як рятувальники витягли з-під завалів тіло ще одного загиблого.

Як інформує Цензор.НЕТ, прро це у телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Пошуково-рятувальні роботи на промисловому підприємстві завершені. Та ворожа атака забрала життя чотирьох людей, 16 дістали поранення. Семеро з них нині в лікарні", - написав Резніченко.

За його словами, рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом трьох діб розібрали на постраждалому підприємстві понад 325 тонн зруйнованих металоконструкцій.

Як повідомлялося, у п'ятницю ввечері Дніпро зазнало ракетного обстрілу окупантів. Наступного дня повідомлялося про трьох загиблих та 16 поранених.

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