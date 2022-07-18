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Білоруса засудили до 1,5 років колонії за образливий коментар в соцмережах щодо Лукашенка

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лукашенко
У Білорусі чоловіка засудили до 1,5 року колонії за образливий коментар у соцмережах стосовно Олександра Лукашенка, який захопив владу у країні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Житель Гомельської області залишив у Telegram "коментар образливого характеру щодо глави держави". Суд розглянув кримінальну справу (ч.1 ст.368 КК Білорусі) у форматі закритого засідання та довів провину підсудного.

Білоруса засудили до 1,5 року виправної колонії за умов загального режиму. Його iPhone буде конфісковано.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Максим Калиниченко 9b647650
    Главное, чтобы не Майдан..... Главное, не как на этай ихней Украине.....Наш протест против Лукашенки, но за единение с Расиюшкай путинскаю
  • 5 копійок
    На бульбашії ад кромешный. Запаребрік-2. Домахались букетиками.
  • dandy NeinRusSchwein
    Почему-то хочется верить, что у беларусов только Лукашенко -конченный...

    Не как у КоZломордасов... И народ конченный, и сам Путин - кончита вепсянская. . ...
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