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Керівник Миколаївської ОВА Кім оголосив грошову винагороду за інформацію про ворожих навідників

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Голова Миколаївської ОВА ініціював "вилов" коригувальників ударів по Миколаєву. Він навіть встановив нагороду за кожного спійманого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі. 

"Обстрілюють нас все також. На щастя, без жертв. Росіяни платять через Telegram-канали, обіцяють анонімність нашим громадянам, які погоджуються бути коригувальниками вогню. Вони там копійки платять - 1-1,5 тисячі гривень. Обіцяють анонімність, але анонімності ніякої немає, ми все одно їх ловимо. Я платитиму 100 доларів кожному, хто наведе на навідника", - розповів він, запропонувавши "вже придивлятися до негідників".

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • IgorYakovlevich
    Большинство из нас, если б корректировщика увидели, то бесплатно бы сдали. А некоторые еще и доплатили бы, чтобы гада не отпустили.
  • Stepan Ivanoff
    ты не прав, я бы тихонько препарировал, при возможности
  • Валентина Саюн c856325a
    Дивно,але для цього є СБУ. Чи це мала нагорода для слуг президента. Просто верніть Марченко і не ставте йому палки в колеса
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