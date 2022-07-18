Керівник Миколаївської ОВА Кім оголосив грошову винагороду за інформацію про ворожих навідників
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Голова Миколаївської ОВА ініціював "вилов" коригувальників ударів по Миколаєву. Він навіть встановив нагороду за кожного спійманого.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
"Обстрілюють нас все також. На щастя, без жертв. Росіяни платять через Telegram-канали, обіцяють анонімність нашим громадянам, які погоджуються бути коригувальниками вогню. Вони там копійки платять - 1-1,5 тисячі гривень. Обіцяють анонімність, але анонімності ніякої немає, ми все одно їх ловимо. Я платитиму 100 доларів кожному, хто наведе на навідника", - розповів він, запропонувавши "вже придивлятися до негідників".