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До Ради надійшло подання про призначення Жолнович міністром соцполітики

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минсоцполитики
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль передав до парламенту подання про призначення Оксани Жолнович міністром соціальної політики.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"У Верховну Раду надійшло подання прем'єр-міністра України про призначення Жолнович Оксани Іванівни міністром соціальної політики", - написав Мельничук.

Жолнович із 2020 року керує Департаментом соціальної політики та охорони здоров'я Офісу Президента.

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Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Чергова сосна. А її замкинею залишиться та що без трусів?
  • stavr
    а ще вона була аж цілим управдомом тобто керувала цілим ОСББ)а це мабуть головний критерій для призначення на посаду міністра)
  • Olena Lynch
    Ну якщо Сам пан Шмигаль передав -тоді все ясно ,далі можна і не читати і нічого хорошого не очікувати.
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