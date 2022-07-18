До початку освітнього процесу в очній формі готові 19% закладів освіти, - ДСНС

В Україні більш ніж 26 тисяч закладів освіти, в яких навчаються близько 7,6 млн школярів та студентів, потребують укриттів.

Про повідомляє у фейсбуці Державна служба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 15 липня лише 11% закладів освіти (близько 2,9 тис.) мають власні захисні споруди цивільного захисту, в яких можуть розміститися тільки 12% учасників освітнього процесу (близько одного мільйона чоловік).

Ще 10% закладів освіти (близько 2,5 тис.) з 9% учасників освітнього процесу у них (близько 720 тис. осіб) організували укриття у власних спорудах подвійного призначення. А 2% закладів (близько 471 закладів, в яких навчається 110 тисяч школярів та студентів) організували укриття в спорудах інших суб’єктів господарювання.

"Таким чином, до початку освітнього процесу в очній формі навчання на сьогодні готові 19% закладів освіти, в яких здобуватимуть освіту майже 20 % учасників освітнього процесу", - зазначили в ДСНС.

Також читайте: Підготовку шкіл для навчання офлайн мають завершити до вересня, - Шмигаль