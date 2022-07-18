До початку освітнього процесу в очній формі готові 19% закладів освіти, - ДСНС
Про повідомляє у фейсбуці Державна служба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.
Станом на 15 липня лише 11% закладів освіти (близько 2,9 тис.) мають власні захисні споруди цивільного захисту, в яких можуть розміститися тільки 12% учасників освітнього процесу (близько одного мільйона чоловік).
Ще 10% закладів освіти (близько 2,5 тис.) з 9% учасників освітнього процесу у них (близько 720 тис. осіб) організували укриття у власних спорудах подвійного призначення. А 2% закладів (близько 471 закладів, в яких навчається 110 тисяч школярів та студентів) організували укриття в спорудах інших суб’єктів господарювання.
"Таким чином, до початку освітнього процесу в очній формі навчання на сьогодні готові 19% закладів освіти, в яких здобуватимуть освіту майже 20 % учасників освітнього процесу", - зазначили в ДСНС.