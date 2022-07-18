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У Норвегії почали збір коштів на Bayraktar для ЗСУ

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байрактар
Норвежці, слідом за литовцями та поляками, вирішили зібрати гроші на купівлю безпілотника Bayraktar TB2 для Збройних сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Організатори збору коштів заявили, що кожен громадянин може пожертвувати на Bayraktar TB2 щонайменше 10 крон. Вони планують зібрати 55 мільйонів крон (близько 5,5 мільйона доларів) та передати їх до фонду допомоги при посольстві України.

Перша тисяча людей, яка пожертвує щонайменше 250 крон, допоможе вибрати назву для безпілотника.

Нагадуємо, подібні кампанії було проведено у Польщі та Литві.

Також читайте: У Польщі зібрали вже дві третини суми на "Байрактар" для України

Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • stavr
    повага норвежцям
    слава ЗСУ!
  • Urs
    это и правильно, что не каждая собака знает, что и где делают ТВ2. И если вы думаете, что в бавовне от линии фронта 30-40 км нет лепты от ТВ2 - то ошибаетесь. По крайней мере половина бавовны в хорошую для оптической видимости погоду - их заслуга.
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Ось якби в Німеччині хтось таке зробив.
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