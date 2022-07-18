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Рада на найближчому засіданні розгляне призначення Жолнович міністром соцполітики, - Стефанчук

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стефанчук
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підтвердив інформацію про те, що парламент на найближчому пленарному засіданні розгляне питання щодо призначення Оксани Жолнович на посаду міністра соціальної політики України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Стефанчук написав у фейсбуці. 

"На пропозицію депутатської фракції політичної партії "Слуга народу", прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс подання про призначення Жолнович Оксани Іванівни міністром соціальної політики України. На найближчому засіданні питання буде розглянуто", -  зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До Ради надійшло подання про призначення Жолнович міністром соцполітики

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Oleksandr Pohribnyi
    Що вказівочка з ОП прилетіла?
    Отже пристосуванець цей стефанчук живе за принципом «була б вказівка, той зробить з баби дівку»!
  • Georg Lotar Georg Lotar
    А ось мені наприклад цікаво,що думає пан Стефанчук про таку одіозну фігуру як пані Галину Третьякову? Правда ж цікаво? А відповіді пока що - ніц! Саме це стерво розробило та впровадило закон про позбавлення заробітної плати для мобілізованих за місцем основної роботи!
  • Georg Lotar Georg Lotar
    А ще,оця Треть'якова, мріяла розстрілювати українських бійців без суду та слідства! Ви ще не в курсі?! Ознайомтеся! Питання до виборців: хто персонально за неї голосував?! Ніхто??? Думай-Те!
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