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Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою співробітнику СБУ Кулиничу, - ДБР

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кулинич
Співробітнику СБУ Кулиничу, який працював на російські спецслужби, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДБР.

"Чинному співробітнику Служби безпеки України, який працював на спецслужби рф, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13 вересня 2022 року без можливості внесення застави", - зазначається у повідомленні.

Повідомляється, що слідчі ДБР повідомили фігуранту про підозру за трьома статтями:  ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);  ч. 1 ст. 111 (державна зрада);  ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 16 липня Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України провели спільну спеціальну операцію, в результаті якої викрили та затримали зрадника України, який до березня 2022 року очолював одне з регіональних управлінь Служби.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано колишнього начальника СБУ в Автономній республіці Крим Кулинича. ФОТО

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Oleksandr Pohribnyi

    Поруч з бородатим не вистачає того, чиїм указом його було призначено!
    Щось надто м'який присуд цьому зраднику - могли ж присудити до читання художньої чи історичної літератури!
  • ватникобой
    очень неожиданно. Обычно зеленая камарилья такие меры избирает для патриотов типа генерала Марченко, а сепаров сразу отпускает домой, максимум это ночной домашний арест))
  • Ан Мур
    Зашквар ще з одним зрадником (найцікавіше - внизу):
    "https://lb.ua/news/2022/07/18/523523_nardep_shevchenko_yakiy_pidtrimuvav.html Депутат Верховної Ради Євгеній Шевченко, якого вигнали зі "Слуги народу" за підтримку режиму Олександра Лукашенка прийшов до зали парламенту у формі Збройних сил України . Про це повідомив депутат "Європейської Солідарності" Володимир В'ятрович і оприлюднив відповідне відео. За його словами, депутатам вдалося вигнати Шевченка із зали засідань.
    "Сеанс екзорцизму під куполом Ради, або білоруська ДРГ в парламенті. Разом з колегами вигнали із зали засідань ВРУ ватника і фаната самозванця Лукашенка Євгєнія Шевченка, який посмів одягнути на себе однострій ЗСУ. Не дозволимо ганьбити честі справжніх захисників України!" - написав В'ятрович.
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