Венедіктова зустрічалась із Зеленським, але писати заяву за власним бажанням і залишати посаду за указом відмовилась, - джерела

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов прокоментував ситуацію щодо відсторонення Генерального прокурора Ірини Венедіктової і оприлюднив інформацію про те, що між Зеленським та Венедіктовою 18 липня відбулася розмова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Бутусов звзначив: "Генпрокурор Венедіктова написала пост, з якого можна зробити висновки, що указ президента Зеленського про її відсторонення від посади вона вважає незаконним, оскільки процедура усунення генпрокурора за законом передбачає голосування у парламенті. Венедіктова чекає, коли її викликають народні депутати та проголосують.

За даними джерел Цензор.НЕТ Венедіктова сьогодні зустрічалась з Зеленським, але писати заяву за власним бажанням і залишати посаду за указом відмовилась. І вимагає виступу у парламенті, щоб звітувати за свої дії, та щоб відповісти на питання депутатів".

Він продовжив: "Після вчорашнього указу Зеленського очікувалось, що сьогодні, згідно з законом, Слуги народу зберуться на засідання та проголосують за звіт генпрокурора та за відставку, для того щоб це питання поставити у порядок денний треба всього 150 голосів, для відставки всього 226.

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Але ніяких рішень по Венедиктовій Верховна Рада не оголошувала за цілий день взагалі. Це означає, що Зеленський не хоче, щоб генпрокурорка отримала слово для виступів, очевидно, щоб не почути неприємних відповідей про себе та діючу владу.

Ситуація виглядає просто смішно - президент видав указ, який не відповідає закону, і його відкрито відмовились виконувати, а що робити в такій ситуації президент не продумав. Тепер указ завис у повітрі, Венедіктова продовжує працювати в ОГПУ, а парламент та президентська більшість мовчать та чекають команду з офісу президента, чи можна їм виконувати указ і звільняти Венедіктову згідно з законом, чого усі від них очікують".

"Але відповідальність ніхто не хоче брати на себе. Спостерігаємо за черговими кульбітами моновлади під час активних бойових дій на фронті, які загрожують усій державі та кожному з нас", - резюмував головний редактор Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, що ввечері 17 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення генеральної прокурорки України Ірини Венедиктової від виконання обов'язків.