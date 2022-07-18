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Венедіктова зустрічалась із Зеленським, але писати заяву за власним бажанням і залишати посаду за указом відмовилась, - джерела

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Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов прокоментував ситуацію щодо відсторонення Генерального прокурора Ірини Венедіктової і оприлюднив інформацію про те, що між Зеленським та Венедіктовою 18 липня відбулася розмова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Бутусов звзначив: "Генпрокурор Венедіктова написала пост, з якого можна зробити висновки, що указ президента Зеленського про її відсторонення від посади вона вважає незаконним, оскільки процедура усунення генпрокурора за законом передбачає голосування у парламенті. Венедіктова чекає, коли її викликають народні депутати та проголосують.

За даними джерел Цензор.НЕТ Венедіктова сьогодні зустрічалась з Зеленським, але писати заяву за власним бажанням і залишати посаду за указом відмовилась. І вимагає виступу у парламенті, щоб звітувати за свої дії, та щоб відповісти на питання депутатів".

Він продовжив: "Після вчорашнього указу Зеленського очікувалось, що сьогодні, згідно з законом, Слуги народу зберуться на засідання та проголосують за звіт генпрокурора та за відставку, для того щоб це питання поставити у порядок денний треба всього 150 голосів, для відставки всього 226.

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Але ніяких рішень по Венедиктовій Верховна Рада не оголошувала за цілий день взагалі. Це означає, що Зеленський не хоче, щоб генпрокурорка отримала слово для виступів, очевидно, щоб не почути неприємних відповідей про себе та діючу владу.

Ситуація виглядає просто смішно - президент видав указ, який не відповідає закону, і його відкрито відмовились виконувати, а що робити в такій ситуації президент не продумав. Тепер указ завис у повітрі, Венедіктова продовжує працювати в ОГПУ, а парламент та президентська більшість мовчать та чекають команду з офісу президента, чи можна їм виконувати указ і звільняти Венедіктову згідно з законом, чого усі від них очікують".

"Але відповідальність ніхто не хоче брати на себе. Спостерігаємо за черговими кульбітами моновлади під час активних бойових дій на фронті, які загрожують усій державі та кожному з нас", - резюмував головний редактор Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, що ввечері 17 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення генеральної прокурорки України Ірини Венедиктової від виконання обов'язків. 

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • olele
    Итак, схематично набросаю для собственного понимания, поправьте, если где-то ошибусь.
    1. Западные партнёры очень сильно просят таки в конце концов определиться с главой САП, потому что сколько можно волыну тянуть. Два года Ермаку не нравится результат конкурса и главы нет. Зачем нам антикоррупционный прокурор, если это не Татаров например?

    2. Генпрокурор Венедиктова, несмотря на стертые коленки, посадить Порошенко так и не сумела, чем не оправдала возложенных на неё надежд и перед электоратом невдобно. Теперь Порошенко будет сажать и.о. Алексей Симоненко, любимый мусор Януковоща, знаменитый своим потрясающим как для гос.служащего состоянием, активным участием в отмазывании Татарова, и дело Стерненко тоже стряпал именно он.

    3. В давней битве за власть Баканова и Ермака победил Ермак, патамушта кто-то ж должен быть отшлёпан за Херсон, Мелитополь и прочий Бердянск.
    Хотя, хочу напомнить, что именно Ермак с Козаком курировали все эти "разведения", сворачивание оборонки и педалировали "мирные процессы урегулирования".

    Но Баканов зарубу продул и вчера был отстранён, а сегодня Зеленский внес в ВР проект постановления об увольнении друга детства, хотя по его работе была обещана проверка и расследование. Зачем было его отстранять и обещать расследование? Ну не может шоумен без шоу. Хотя расследование действий Баканова на посту главы СБУ я считаю необходимым. Но я думаю, срать они хотели на то, что я считаю. Отодвинули в сторонку и всё.

    Шоб вы понимали теперь СБУ будет искать кротов в СБУ, а возглавит это всё крайне увлекательное действо Василий Малюк, которого напрямую связывают с Татаровым и как следствие с Ермаком. Не, ну а шо? Удобно.

    По итогу у нас теперь есть Зеленский, который молодец, умничка, красавчик, яйца стальные, особенно левое, всё правильно делает, критиковать его нельзя и смысла мало. И есть Ермак, который не молодец, не умничка и вообще страшный, но по факту рулит всем именно он и сам в себе ищет коррупцию. Уроборос такой, не поймешь где голова, где жопа и когда всё это кончится.

    Интересно, а вот все те, которые за Зеленского голосовали, они не против, что теперь всем рулит вовсе не Зеленский, а его секретарь?
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  • Ksenia VB
    Венедіктова легальний прокурор, який підписував процесуальні документи на військових злочинців для Гааги.
    ВО генпрокурора не може цього зробити.
    Фактично наша влада заступається за рашистів.
  • Ksenia VB
    Схоже зелену наволоч і досі консультує портнов.
    Вивертаються як глисти в сраці.
    Задовбали вже.
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