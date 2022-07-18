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Окупанти захопили 20 елеваторів на Запоріжжі черезі відмови фермерів співпрацювати

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зерно
Росіяни продовжують красти українське зерно, для цього вони "націоналізують" елеватори на окупованих територіях.

 Про це повідомляє Центр національного спротиву., інформує Цензор.НЕТ.

На Запоріжжі окупанти створили "Державну зернову компанію", на чий баланс оформили 20 елеваторів. "За фактом ці елеватори вони вкрали, тому що їхні справжні власники не погодилися з ними співпрацювати", – йдеться у повідомленні.

Рашисти у більшості випадків пропонують фермерам два варіанти: або продати зерно за фіксованою вартістю за тонну, водночас названа ціна в рази менша за ринкову, або віддати господарство. З такою тактикою окупанти лише з Запорізької області щомісяця вивозять до 100 тис. тонн.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • stavr
    кацапи вбивці виродки і мародери
  • procaster
    Может одну ракетку запустить в колоборантов?
  • Maryna Solska e862e0af
    довбані ублюдки.
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